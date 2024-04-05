Как сообщает министерство соцзащиты населения, в этом году за счет областного бюджета по 10 тысяч рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий,

Как сообщает министерство соцзащиты населения, в этом году за счет областного бюджета по 10 тысяч рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда» или «Жителю осажденного Севастополя», а также труженики тыла. 55 тысяч «детей войны» получат по 1251 рублю. Вдовам погибших инвалидов