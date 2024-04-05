Об этом рассказали представители городской мэрии у себя в официальном телеграм-канале.

Для владимирских школьников реализуется профориентационный проект «ПрофДебют». Об этом рассказали представители городской мэрии у себя в официальном телеграм-канале.Инициатива проводится ради освоения первой профессии школьниками от 14 лет с последующим трудоустройством во время каникул. Обучение добровольное и бесплатное.«В рамках проекта для школьников были проведены экскурсии на АО «Владимирский хлебокомбинат» для ознакомления с производством и руководителями потенциального места работы», – пишут сотрудники администрации.Некоторые из ребят уже прошли профотбор. На сегодняшний день они обучаются по направлениям пекарь и тестовод на базе Владимирского экономико-технологического колледжа. После этого около 20 учеников получат свидетельство о профессии. В дальнейшем оно поможет им в трудоустройстве.