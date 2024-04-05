Правоохранители выявили ряд нарушений в детских садах №7 и №14 города Кольчугино.

Правоохранители выявили ряд нарушений в детских садах №7 и №14 города Кольчугино. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.К примеру, в помещениях детсада №7 было обнаружено разрушение штукатурного покрытия потолков, а на стенах виднелись трещины. Аналогичные проблемы выявили и в детском саду №14 «Цветик-семицветик». Кроме того, здесь в спальнях двух групп имелись следы протечек.Суд удовлетворил требование прокурора и обязал руководителей учреждений дошкольного образования принять меры по устранению нарушений.«Несмотря на то, что судебные акты не вступили в законную силу, управлением образования администрации Кольчугинского района как учредителем детских дошкольных учреждений уже выделена первая часть финансирования на проведение ремонта на сумму свыше полумиллиона рублей», - отмечается в сообщении пресс-службы регионального ведомства.