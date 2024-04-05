Двоих жителей Владимира ждет судебное разбирательство за подделку больничного листа Заместителем...

Двоих жителей Владимира ждет судебное разбирательство за подделку больничного листаЗаместителем прокурора города Владимира утверждены обвинительные акты в отношении жителей областного центра.Суд установил, что трудоустроенный в ЗАО «Мясная Галерея» обвиняемый отсутствовал на рабоnt в период с 16 по 28 ноября 2023 года, не имея на то уважительных причин.Желая избежать возможного увольнения, он решил предоставить работодателю документы о своей временной нетрудоспособности. С этой целью мужчина обратился к своей сожительнице с просьбой приобрести для него листок нетрудоспособности без фактического обращения в лечебное учреждение.Женщина, в интернете нашла сайт, на котором предлагалось изготовление поддельных документов, после чего передала неустановленному лицу биографические данные сожителя для формирования больничного листа. Об этом пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.Готовый листок нетрудоспособности обвиняемый предоставил работодателю, который установил, что "больничный" фальшивый и обратился в правоохранительные органы.Вину злоумышленники признали в полном объеме.Уголовные дела направлены в Октябрьский районный суд г. Владимира.Фото: freepik.com