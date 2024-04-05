Об этом рассказал Игорь Зинин, глава администрации муниципалитета.

Из Вязниковского района в зону СВО выехал очередной гуманитарный груз. Об этом рассказал Игорь Зинин, глава администрации муниципалитета.«В составе груза сетка рабица, маскировочная сеть, защитный материал, покрышки, канистры для воды, домкрат, генератор, сварочный аппарат, электроды, болгарка, различные инструменты, в том числе топоры, молотки, набор ключей», – сообщил чиновник.В сборе гуманитарной помощи принимали участие неравнодушные местные жители, предприниматели и коллективы различных предприятий. Игорь Зинин выражает благодарность вязниковцев за их неравнодушие.