Сегодня мы углубимся в секреты вокального мастерства и тонкости формирования уникального голоса вместе с невероятным певцом Люсьеном Суром, высочайший диапазон голоса которого которого никого не оставляет равнодушным. Приготовьтесь раскрыть тайны его завораживающего вокала и узнать про путь, который сформировал его исключительный голос.

Сегодня мы углубимся в секреты вокального мастерства и тонкости формирования уникального голоса вместе с невероятным певцом Люсьеном Суром, высочайший диапазон голоса которого которого никого не оставляет равнодушным. Приготовьтесь раскрыть тайны его завораживающего вокала и узнать про путь, который сформировал его исключительный голос.Люсьен, как начался Ваш творческийпуть?Музыкой я занимаюсь с детства, наверное, лет с 6. Это все мама (улыбается). Она, увидев, мой талант сразу отдала меня в очень популярный в то время хор мальчиковимени Свешникова. Там я был солистом, потом окончил музыкальную школу. Ипримерно с 14 лет начал ездить по вокальным конкурсам и занимать первые иливторые места.Как Высчитаете, талант вокалиста должен быть с рождения или его можно развить?Когда я был маленьким и на даче плескался в бассейне, мамаговорила, что я пел какие-то песни. И так красиво пел, что она поняла: уменя есть к этому способность. И всю свою жизнь она вкладывала в меня всю своюэнергию и силы, чтобы ясовершенствовался, как музыкант. Думаю, что талант обязательно должен быть, каки его развитие. В музыке, на мой взгляд, как в спорте не работает. В спортетрудолюбие бьет талант, в музыке нет. Талант должен быть обязательно.Какие исполнители повлияли наВас?Если из русских исполнителей, то повлияли точно Андрей Губин и Алсу! Этоочень настоящие певцы, поющие душой, неподдельные, очень талантливые! Если проритм артистов, то в школе я тащился от рэпа и мы фанатели от Децла, тогда японял, что ритмы играют важную роль в музыке. Децл и по сей день является дляменя очень качественным хип-хоп звучанием. Если говорить про мое становление, как профессиональноговокалиста, то это Кристина Агилера,Уитни Хьюстон, Брайан Макнайт, и григорианские песнопения. Но, в принципе,примеров вокалистов у меня не так много, так как я развивался в своейэкосистеме.Что же все-такиформирует уникальный голос вокалиста?Думаю, что уникальный голос формируют личностныекачества, такие как : глубина личности, благородство, сила и доброта. Когда этикачества и талант соединятся воедино, то это пение можно назвать идеальным имагическим, оно рождает прекрасное исполнение, мимо которого ни один слушательне сможет пройти.А как же вокальнаятехника ? Насколько она важна?Она очень важна. Главное постоянная вокальная практика ираспевка перед выступлением. Голос – это ведь тоже мышцы их тоже надо тренировать.Мне 2-3 тренировки в неделю достаточно, чтобы быть в форме.Ваш тип голосаконтратенор. Расскажите, пожалуйста,подробнее о нем.Контратенор – это самый высокий и самый редкий из мужскихголосов. Это выше, чем просто тенор. Моя верхняя нота без фальцета – фа второйоктатавы. Это недостижимо для 95% мужских голосов. В древности мальчикам-певцам делали операцию, чтобы у них небыло полового созревания, чтобы они смогли всю жизнь петь высоко и иметь оченьредкий голос. Я так конечно не делал (улыбается). Но бог меня от природы наградил таким голосом, за что я емубескрайне благодарен! Это настолько же редко, почти как увидеть единорога.Когда выбираю тональность для какой-нибудь красивой арии, то беру всегда на полтона или тон выше, чем у высоких голосов.А как Вы находитебаланс между подражанием другим исполнителям и развитием собственногоуникального звучания?Я никогда не подражал другим исполнителям. Были вокалисты,которые мне нравились как поют, но мне всегда было интересней обращать вниманиена свои чувства. Вокалист должен быть индивидуальностью, быть на кого-то похожим, это, наверное, что-то из пародийногоискусства.Вы можете исполнятьпроизведения любой сложности?Не существует сложной вокальной песни, которую бы я несмог спеть. И также не существует песни в исполнении кого-либо, чтобы я неисполнил ее намного лучше. Ну, и, конечно, мое исполнение нельзя спутать ни скем, из-за индивидуальности тембра. Я считаю, что пою лучше всех!А в чем разница между певцом и вокалистом?Певцом можно назвать кого угодно, кто поет. Не имеетзначения учился ли он вокалу или нет, он поет так как хочет и чувствует. Вокалист – это профессионал пения, он способен петь оченьсложные произведения и арии, у него большой диапазон голоса, большая палитравокальных техник и настроений. Это виртуоз своего дела.Как Вы нашли своезвучание?Думаю, вокалист находит свое звучание, когда познаетлюбовь! Когда человек любит, то это рождает в нем миллионы красивых эмоций,граней , которые выливаются на мольберт его творчества. Страсть, радость, грусть, счастье, забвение, взрывы чувств,нежность. У меня не будет столько слов, чтобы описать самое великое чувство наЗемле. Я очень эмоциональный человек, наверное, поэтому моя музыкатак чувственно и звучит. Думаю, что уникальное звучание – это жизненный опытвокалиста, его бэкграунд. А если говорить про технические моменты, то уникальностьпевца – это его тембр голоса. Я пою на речевом звуке, это когда ты поешь такимже голосом каким и разговариваешь. Думаю это моя главная техническая фишка ввокале.Какие основные техники вы используете в пении?Я использую всевозможные техники, часто начинаю с субтона,перехожу на белтинг. В импровизационныхмоментах часто или всегда использую фальцет с мелизмами, чтобы показатьуровень. Пользуюсь скримингом и иногда йодлем. И применяю роковое звучание –дисторшн, чему многие музыканты удивляются, поскольку обычно дисторшниспользуют только роковые вокалисты, а у меня, даже, такой грубый звук звучиточень красиво и гармонично. Но все,конечно, зависит от конкретной песни и стиля, но если я свободен в выборе, то ямиксую все эти стили в любой последовательности, на свое усмотрение.Вы частоимпровизируете на концертах?Да. Если это дуэт, фортепиано и я, то всегда! Важно найтивиртуозного пианиста, далеко не все могут справится с задачей импровизации ичувств в такой музыке. Нужно быть чувственным пианистом который умеетимпровизировать и не думать о нотах. Начиная петь песню или арию, мы обаникогда не знаем, чем это закончится. Конечно, мы действуем по схеме"куплет-припев куплет-припев-бридж-припев", чтобы люди понимали, что следуетдальше, но как это будет исполнено, в каком стиле, piano это будет или forte, legato или staccato, джазово или вSoul, никто не знает. Мы можем менять 5-7 стилей музыки в одной песне. На самомделе, каждый концерт, каждая песня – это целый мир, о котором я рассказываюслушателям. После моих концертов люди говорят, что были как под гипнозомсчастья и не могли, даже, вздохнуть, будто я их контролировал пока не допою. Вконце песни, когда я подхожу к кульминации и взрываюсь, резко переходя с crescendo на diminuendo, люди выдыхают, наслаждаются, и у нихнаступает эйфорическая нирвана (улыбается). Они эмоционально проходят со мной весь тот путь от начала доконца, о котором я рассказывал в песне. И испытывают все чувства, которыеиспытал я. Песня это целая история, как книга или фильм. Только ощущаешь этослухом и ощущениями. Они называют меня маг или чародей. Я люблю эти сравнения(улыбается).Какой певец, по-вашему мнению, может считаться совершенным?Это вокалист, который хорош на низких, средних ивысоких нотах одинаково. Когда вокалист может петь с мелизмами и без одинаковохорошо. Когда он может петь в разных стилях, являя собой свой собственныйстиль. Когда он поет красиво используя белтинг и фальцет. Когда диапазон голосаоколо 2,5 – 3 октав. Когда его тембр нельзя ни с кем спутать. Когда он доноситсмысл произведения, котороеисполняет и понимает о чем поет. Когда его голос звучит как инструмент.Наверное, так.Какойсовет Вы могли бы дать начинающим вокалистам, мечтающим о успехе?Быть собой. Все маски заняты, будьте оригиналом, а некопией. Будьте честны с собой и с тем, чем Вы занимаетесь. Любите!