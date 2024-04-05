Льготники из Владимирской области могут получить набор соцуслуг в натуральной форме или в виде...

Льготники из Владимирской области могут получить набор соцуслуг в натуральной форме или в виде компенсации.Федеральные льготники Владимирской области могут получить набор социальных услуг в натуральной форме или в виде денежной компенсации.Об этом сообщает региональное отделение Социального фонда России.Таким гражданам предоставляются бесплатные лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного питания, путевки на отдых в санаториях с оплатой проезда.С 1 февраля 2024 года стоимость набора социальных услуг составляет 1 578 рублей в месяц.Подать заявление о способе его получения на 2025 год жители Владимирской области могут до 1 октября.Обращения принимаются через портал Госуслуг, в клиентских службах регионального Отделения Социального фонда и офисах МФЦ.