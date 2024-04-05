В связи с ремонтом школы во Владимире изменят свои маршруты автобусы №23 и 11С.

Как сообщила пресс-служба администрации Владимира, автобус №23 во Владимире изменит маршрут с 8 апреля из-за ремонта в школе №26.Изменения коснутся от остановки "Улица Мира" до остановки "Родник", в это время остановка "Музей Природы" будет временно закрыта. Пассажирам рекомендуется пользоваться автобусами на остановке "Всполье".Также с 8 апреля увеличится число автобусов на маршруте №11с, а расписание будет изменено для сокращения интервалов между рейсами.