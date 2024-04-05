Музей-заповедник Александровская слобода представил выставочный проект, посвященный Барановским...

Музей-заповедник "Александровская слобода" представил выставочный проект, посвященный "Барановским ситцам"Это самый известная отечественная "марка" текстиля второй половины девятнадцатого - начала двадцатого века.Свое название она получила по фамилии александровских промышленников - купцов Барановых. Их изделия продавались на восточных ярмарках и базарах, и среди товаров коробейников, и в дорогих лавках. Ткани экспортировались в Париж.На выставке представлено более ста уникальных предметов. В том числе головные платки, ситцы и предметы народного костюма.Новую экспозицию можно посмотреть в музее-заповеднике Абрамцево. С ним Александровский музей сотрудничает с 2017 года.