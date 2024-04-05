Приводить место в порядок после зимнего сезона планируется в несколько этапов. Первый пройдет 12 апреля. Участники субботника уберут дорогу, ведущую к Сунгирю. Сейчас там много мусора,

Приводить место в порядок после зимнего сезона планируется в несколько этапов. Первый пройдет 12 апреля. Участники субботника уберут дорогу, ведущую к Сунгирю. Сейчас там много мусора, который складируют дачники. Помимо уборки отходов и старых веток, планируется избавиться от деревьев-сорняков, таких как американский клен. Приводить место в порядок после зимнего сезона будут сотрудники ВСМЗ и активисты