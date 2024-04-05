Об этом рассказал Дмитрий Наумов, мэр города.

Озеленением Владимира займётся местная компания «Парковая реставрация». Об этом рассказал Дмитрий Наумов, мэр города.Контракт будет подписан 18 апреля. С этого момента подрядчик должен будет разработать озеленительный проект нескольких улиц регионального центра – Нижегородской и Большой Московской улиц, Лыбедской магистрали, Рпенского проезда и проспекта Ленина. На всё даётся 90 дней.Ирина Кузьменко, главный садовник Владимира, будет контролировать работу «Парковой реставрации».