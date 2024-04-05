Во Владимирской области после столкновения фургона и фуры оба водителя скончались еще до приезда скорой. Страшная авария произошла 3 апреля в Киржачском районе, недалеко от деревни Аленино

Во Владимирской области после столкновения фургона и фуры оба водителя скончались еще до приезда скорой. Страшная авария произошла 3 апреля в Киржачском районе, недалеко от деревни Аленино и села Филипповское. В три часа дня на трассе А-108 50-летний водитель малотоннажника выехал на встречку. Алена Бусько, старший инспектор отдела ГИБДД области 143-м км автодороги А-108 Киржачского