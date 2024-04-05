Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Прокурор отправился в затопленную деревню Аббакумово под Петушками. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.Олег Сигаев, прокурор муниципалитета, выехал на охваченную паводком местность совместно с Андреем Сучковым, руководителем местно Управления ГО и ЧС, и Александром Курбатовым, главой районной администрации.Оказалось, что у местного населения жалоб нет. Вышедшая из берегов река Пекша не сильно их волнует, ведь автодорога, соединяющая деревню с остальным миром, оказалась не сильно подтоплена, и продуктов у людей хватает.В прокуратуре сообщают, что ведомством будет продолжен контроль обеспечения деревни Аббакумово всем необходимым.