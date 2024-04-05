Пёс Тимофей из владимирского приюта для животных мечтает о любящем и добром хозяине. И вновь наша...

Пёс Тимофей из владимирского приюта для животных мечтает о любящем и добром хозяине.И вновь наша традиционная рубрика "Хочу домой". В ней мы знакомим вас с подопечными приютов для животных, которые очень хотят обрести любящего и доброго хозяина.Сегодня наш герой - обаятельный пес Тимофей. Ростом по колено в холке. Привит, воспитан.По словам волонтеров, с ним всегда тепло и уютно. Недавно у Тимофея умер хозяин. Теперь пёс живет в приюте "Ковчег-33", но как и все его сородичи, мечтает вновь узнать, что такое дом.Чтобы забрать Тимофея в семью, звоните по номеру, который указан на экране.Приют для животных "Ковчег-33"Телефон волонтера: +7(904)598-87-27