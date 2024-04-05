В 2023 году «Ростелеком» увеличил охват оптическими сетями передачи данных до более чем 41 млн домохозяйств, а также провел масштабную модернизацию ранее построенных сетей. Всего «Ростелеком»

В 2023 году «Ростелеком» увеличил охват оптическими сетями передачи данных до более чем 41 млн домохозяйств, а также провел масштабную модернизацию ранее построенных сетей. Всего «Ростелеком» инвестировал в цифровое счастье клиентов 12,8 млрд рублей за прошлый год, повысив качество широкополосного доступа в интернет (ШПД) для сотен тысяч семей по всей стране. Достигнутые показатели стали рекордными