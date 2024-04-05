Впервые мужской и женский турниры проходят в одном месте и в одно время.

Первые партии мужского и женского турниров претендентов по шахматам состоятся в четверг. Соревнования будут проходить в Торонто.Турнир претендентов является последним этапом отбора на матч за мировую шахматную корону. У мужчин чемпионом мира является китаец Дин Лижэнь, у женщин - его соотечественница Цзюй Вэньцзюнь.Мужской и женский турниры претендентов впервые проводятся в одном месте и в одно время. Предыдущие мужские соревнования прошли в 2022 году Мадриде, а женский турнир проводился в три этапа с 2022 по 2023 год в Монако, Узбекистане и Китае.Россиянин Ян Непомнящий стал победителем турнира претендентов в Мадриде, однако из-за отказа 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена защищать свой титул Непомнящий сыграл в матче за мировую шахматную корону против Дин Лижэня. У женщин победительницей стала Лэй Тинцзе, которая затем не смогла обыграть чемпионку мира. Проигравшие в матчах за мировую шахматную корону в последний раз получили гарантированное место на турнире претендентов. В дальнейшем они будут получать очки за участие в матче за звание чемпиона мира, которые будут суммироваться с очками по результатам других круговых турниров.Помимо Непомнящего, в мужском турнире сыграют американцы Фабиано Каруана, побеждавший на турнире претендентов в 2018 году, и Хикару Накамура, индийцы Рамешбабу Прагнанандха, Гуджрати Видит и Доммараджу Гукеш, француз Алиреза Фируджа и азербайджанец Ниджат Абасов. В соревнованиях мог принять участие Карлсен, победивший в 2023 году на Кубке мира, однако он отказался от этого права, и его заменил Абасов, занявший четвертое место.Также под вопросом некоторое время было участие Фируджа. Француз отобрался по наивысшей позиции в мировом рейтинге среди тех, кто на тот момент не обеспечил участие в турнире претендентов. Фируджа в конце года отказался от участия в чемпионате мира по рапиду и блицу, вместо этого он сыграл несколько турниров, где обыгрывал соперников значительно ниже классом. После этого Международная шахматная федерация (FIDE) поменяла правила учета итогов турниров в мировом рейтинге.У женщин конкуренцию Лэй Тинцзе составят ее соотечественница Тань Чжунъи, россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, представительницы Индии Хампи Конеру и Рамешбабу Вайшали, Нургюл Салимова из Болгарии и украинка Анна Музычук.В марте появилась информация о том, что турнир претендентов оказался под угрозой срыва. Источник ТАСС сообщал о том, что соревнования могут перенести из-за невыдачи участникам виз для въезда в Канаду, в том числе россиянам. По этой причине FIDE рассматривала варианты переноса соревнований из Торонто.По мнению международного гроссмейстера, бывшего тренера Непомнящего Сергея Шипова, FIDE выбрала неудачное место для проведения турнира. "Вообще, изначально выбрать Торонто в качестве места проведения турнира было не лучшей идеей. Политика не должна вмешиваться в спорт, если на турнире не будет россиян и индийцев, то смысла в нем никакого не будет. К тому же для зрителей из Евразии, Африки и Австралии крайне неудобно будет следить за партиями в прямом эфире из-за разницы во времени с Торонто", - отметил собеседник агентства.22 марта президент FIDE Аркадий Дворкович рассказал ТАСС о том, что все участники соревнований получили визы, а также выразил уверенность в том, что турниры претендентов пройдут на высоком уровне. "Все участники получили визы, - сказал Дворкович. - В турнире примут участие сильнейшие шахматисты мира, которые заслужили это право своей игрой. Понятно, что кто-то из ведущих шахматистов не смог отобраться, но это спорт. Не сомневаюсь, что все пройдет на высоком уровне и будет много интересных партий".Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов в беседе с ТАСС отметил, что, выдав визы участникам турнира, Канада преодолела свои комплексы. "Судя по недавним новостям, турнир уже вряд ли перенесут. Я рад, что Канада сумела преодолеть свои комплексы и сумела оформить визы такому небольшому количеству людей. Так что есть надежда, что они как-то его проведут", - отметил он.Турнир пройдет по круговой системе, соперники сыграют друг с другом по две партии. В каждой партии шахматистам дадут 120 минут на 40 ходов, после этого им добавят еще 30 минут, а начиная с 41-го хода будет добавляться по 30 секунд за ход.Традиционно в первых турах каждого круга соотечественники играют между собой. Считается, что эти партии должны проходить в борьбе, так как в начале турнира у шахматистов нет мотивации намеренно уступать или играть вничью. В первом туре у мужчин Каруана белыми фигурами сыграет с Накамурой, Гукеш - с Видитом, Абасов - с Непомнящим, Фируджа - с Прагнанадхой. У женщин Горячкина белыми сыграет с Лагно, Лэй Тинцзе - с Тань Чжунъи, Рамешбабу - с Конеру, Музычук - с Салимовой. Каждый тур будет начинаться в 21:30 мск.Многие эксперты высоко оценивают шансы российских шахматистов. По мнению Дворковича, отечественные спортсмены входят в число фаворитов как в мужском турнире, так и в женском. "Турнир будет сверхконкурентным, никто не может предсказать результат, - сказал глава FIDE. - Есть фавориты, российские шахматисты входят в их число, но никому ничего не гарантировано, все нужно доказывать своей игрой"."Если говорить о мужском турнире, то, конечно, к фаворитам можно отнести Фабиано Каруану и Хикару Накамуру, представляющих США, с учетом опыта и игры в последнее время Каруана является одним из главных претендентов на победу. Индия будет представлена тремя шахматистами, каждый может выиграть, но Ян Непомнящий может абсолютно на равных соперничать с этими шахматистами. Что касается женских соревнований, то Россия представлена Александрой Горячкиной и Екатериной Лагно. Они точно входят в элиту мировых шахмат, и я думаю, что они и еще три-четыре шахматистки имеют равные шансы на победу", - добавил Дворкович.Филатов оценил вероятность участия российских шахматистов в матче за мировую шахматную корону в 30 процентов. "Я думаю, у нас есть неплохие шансы порадовать наших любителей шахмат. У мужчин и женщин я бы дал процентов 30 на то, что кто-то выйдет на матч за мировую шахматную корону", - сказал президент ФШР.Победитель Всемирной шахматной олимпиады в составе сборной Узбекистана Нодирбек Якуббоев в беседе с ТАСС отметил победный опыт Непомнящего в турнирах претендентов. "Турнир претендентов - это всегда большое событие, - сказал Якуббоев. - Я не буду ни за кого болеть, но, конечно, я буду за ним следить. Думаю, что у Яна Непомнящего есть хорошие шансы на победу, у него богатый опыт участия в таких турнирах, две победы говорят сами за себя".Главный тренер сборных команд России Сергей Яновский, много лет работавший персонально с Непомнящим, также высоко оценил шансы россиян победить своих соперников. "Безусловно, Ян является одним из фаворитов этого турнира, но конкуренты очень сильные, много молодых шахматистов, каждый может преподнести сюрприз, - отметил он. - Яну будет нелегко победить, но мы надеемся, что ему удастся сделать это в третий раз подряд. У женщин обе наши шахматистки достойны победы, у них много побед за плечами, есть опыт игры в матчах за звание чемпионки мира, так что у них хорошие шансы".Турниры претендентов завершатся 21 апреля (22 апреля в случае тай-брейка). У мужчин призовой фонд составит €500 тыс., из которых победителю достанется €48 тыс. Также шахматисты получат €3,5 тыс. за каждые 0,5 очка. У женщин призовые меньше в два раза.