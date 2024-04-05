Сигнал SOS передают жители населенных пунктов в Петушинском районе Из-за резкого подъема воды в...

Сигнал "SOS" передают жители населенных пунктов в Петушинском районеИз-за резкого подъема воды в реке Пекше затопило дома в деревне Аббакумово.- Обстановка очень напряженная, нас затапливает с каждым часом, вода все прибывает и прибывает, вот посмотрите, что у нас творится. Река уже сравнялась с участком, все идеально ровное.Люди пишут, что уже несколько дней не могут связаться ни с районной администрацией, ни с главой сельского поселения.Вода обступила жилые постройки, заходит в подвалы, многие жители оказались попросту заблокированы в своих домах.Они предполагают, что наводнение случилось после значительного спуска воды из Кольчугинского водохранилища.Кадры открытых шлюзов как раз сегодня появились в соцсетях.В Петушинском районном управлении ГО и ЧС заверяют, что в курсе ситуации и постоянно на связи с жителями Аббакумово.По словам начальника службы, большинство людей, которые там проживают, в деревне не зарегистрированы. А подтопленные дома построены в пойме Пекши и они – дачные.Андрей Сучков, начальник управления ГО и ЧС администрации Петушинского района:- … Понятно, что риски, что река будет подтапливать, они должны были знать и предполагать. С природой не поспоришь, так и получилось. В зоне подтопления пять улиц находятся. Людям было предложено покинуть свои дома в пункты временного размещения. На что они отказались, мотивировав тем, что не хотят бросать имущество.