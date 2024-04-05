Сотрудники МЧС побывали в Вязниковском районе и оценили, как местные власти подготовились к...

Сотрудники МЧС побывали в Вязниковском районе и оценили, как местные власти подготовились к половодью.Напомним, на прошлой неделе по дороге в Заречье заработала лодочная переправа. Уровень воды в Клязьме на этом участке поднялся на два с половиной метра, но река из берегов не вышла и подтоплений не произошло.В так называемой "Заречной зоне" 16 населенных пунктов, в которых проживают около четырехсот человек. Там работают магазины, фельдшерско-акушерский пункт, школа, детский сад и пожарная часть.Сергей Федунов, старший государственный инспектор по маломерным судам, руководитель инспекторского участка №1 города Вязники:- Самое главное, мы смотрим, чтобы были индивидуальные спасательные средства в маломерном судне, чтобы их использовали лица, которые садятся в лодку, чтобы не перегружали транспортные средства, ну и проведение инструктажа с теми судоводителями, которые осуществляют перевозку. Один из положительных факторов, что судоводители уже с большим опытом работы - более пяти лет работают на переправе из года в год.Всего в регионе сейчас подтоплены 4 моста - в Александровском и Собинском районах, 6 участков автомобильных дорог и двести сорок приусадебных участков. Большая часть из них в Петушинском и Судогодском районах