Специалисты Роспотребнадзора рассказали, чем может быть опасен офисный труд и как себе помочь В...

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, чем может быть опасен офисный труд и как себе помочьВ действительности офисная работа порой оказывается «убийцей» нашего здоровья. И проблем может возникнуть так же много, как и часов, проведенных на работе.Специалисты Роспотребнадзора составили рейтинг самых вредных факторов при офисной работе:На пятом месте – сухой воздух. Плохая вентиляция, слишком большое количество сотрудников в одном кабинете, кондиционеры, центральное отопление, отсутствие возможности регулярно проветривать помещение – все это снижает влажность воздуха. Отсюда могут возникнуть следующие проблемы: шелушение и сухость кожи, першение в горле и сухость слизистой носа. И если сухость кожи можно побороть с помощью крема, то со слизистой носа и гортани все сложнее. Кроме неприятных ощущений, вы рискуете получить и простудное заболевание, так как местный иммунитет слизистых снижается.Что делать? Идеальное решение проблемы – использование увлажнителя воздуха в офисе. Но если все же его нет - выход из ситуации прост. Употребление достаточного количества воды, а это примерно два литра в сутки, поможет организму справиться с воздействием сухого воздуха (также имеет смысл использовать увлажняющий спрей для носа).На четвертом месте – недостаток кислорода. Как часто работники офиса жалуются на нехватку воздуха и духоту? Практически постоянно. Причины недостатка кислорода в офисном помещении все те же, что описаны выше, а симптомы – новые. Длительное пребывание в условиях нехватки кислорода приводит к головной боли, бессоннице, снижению иммунитета, обострению хронических заболеваний, ослаблению концентрации и внимания, и как следствие, снижению работоспособности.Что делать? Почаще проветривать помещение, несколько раз в день устраивать проветривание с одновременно открытыми дверью и окном, избегая при этом сквозняков. В течение рабочего дня выходите на улицу – за это вам будет благодарен и опорно-двигательный аппарат.На третьем месте – проблемы с питанием. Казалось бы, всем известный факт, что питаться нужно регулярно, разнообразно, не переедая, исключить нездоровые перекусы, включить в рацион достаточное количество овощей и круп. Но на практике в условиях активной офисной жизни реализовать это не так просто. Вот так и получается: на бегу перехватил кусочек пиццы, нервное напряжение заел шоколадкой, а в соседнем отделе у коллеги юбилей, как тут отказаться от торта? А в итоге – проблемы с пищеварительным трактом и лишний вес. Ведь сидячий образ жизни никак не способствует снижению массы тела.Что делать? Более ответственно относиться к своему питанию. Носить с собой еду в контейнерах, здоровые перекусы, которые помогут продержаться до полноценного приема пищи (это могут быть фрукты, овощи, запеченная курица, орешки или йогурт).На втором месте – проблемы со зрением. Офисного работника невозможно представить без своего верного товарища – компьютера. Расстояние от глаз до монитора может составлять миллиметры, а совместно проведенное время уходит далеко за границы рабочего дня. И, конечно, в такой ситуации приходят проблемы со зрением. Снижение зрения, синдром сухого глаза, головная боль, головокружение.Что делать? Конечно, ограничить работу за компьютером 4-5 часами в современном мире практически нереально, но можно соблюдать некоторые правила:монитор не должен стоять ближе, чем в 45 см от глаз;экран монитора не должен быть повернут в сторону окна;в темное время суток нужен дополнительный источник света.Помните о мерах профилактики: гимнастика для глаз – самое простое и эффективное средство:- Сфокусируйте взгляд на предмете, находящемся в 20-30 см от вас, а затем переведите взгляд на любую точку, находящуюся вдали от вас (примерно 5 м), и снова сфокусируйте взгляд на первом предмете. Повторите 5-7 раз.- Мысленно нарисуйте глазами восьмерку. Повторите несколько раз. В течение 15 секунд быстро-быстро моргайте, затем прервитесь на 5 секунд и повторите упражнение.- Зажмурьте глаза как можно сильнее, через 5 секунд откройте и не моргайте, еще через 5 секунд снова зажмурьтесь. Повторите 5-7 раз.На первом месте – сидячий образ жизни. И здесь важно не только, сколько сидит сотрудник, но и как. Неудобное положение тела, привычка сутулиться, удерживать телефон между плечом и щекой часто приводят к проблемам с опорно-двигательным аппаратом. Кроме того, малоподвижный образ жизни негативно сказывается на массе тела и усугубляет нервное напряжение, которого у офисных работников хватает с избытком.Что делать? Чтобы избежать проблем со здоровьем, рекомендуем каждый час выделять 5 минут на небольшую физическую активность. Это может быть легкая зарядка, направленная на расслабление основных работающих мышц, самомассаж, прогулка. Следите за осанкой и положением тела на рабочем месте. В этом может помочь фитнес-браслет, который напоминает, что пора сделать разминку.На работе мы находимся большую часть времени, пусть оно будет проведено с пользой не только для дела, но и для себя.Фото: freepik.com