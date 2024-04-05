Старт пожароопасного сезона определили на 15 апреля. Постановление о предупреждении и тушения лесных пожаров подписал губернатор региона. Все 6 месяцев будут действовать следующие

Старт пожароопасного сезона определили на 15 апреля. Постановление о предупреждении и тушения лесных пожаров подписал губернатор региона. Все 6 месяцев будут действовать следующие изменения: Информация с официального сайта правительства области Все лесопожарные силы и средства переводятся в режим готовности, региональная диспетчерская служба Министерства лесного хозяйства переходит на круглосуточный режим работы, начинает выполняться наземное и авиационное