По обвинению в угоне автомобиля перед судом предстанет житель Мурома.

По обвинению в угоне автомобиля перед судом предстанет житель Мурома. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Правоохранители установили, что мужчина работал сторожем в городской строительной фирме. В один из выходных дней он взял служебную машину ГАЗ. Транспорт был ему нужен, чтобы добраться до соседнего населённого и справить день рождения. Однако по дороге он врезался в забор и убежал, бросив автомобиль.«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.