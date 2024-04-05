Мост на улице Пушкарской, в отличие от других деревянных путепроводов, уцелел. В прошлом году его укрепили, благодаря этому конструкция выдержала течение и подъем воды. Однако скопившийся в

Мост на улице Пушкарской, в отличие от других деревянных путепроводов, уцелел. В прошлом году его укрепили, благодаря этому конструкция выдержала течение и подъем воды. Однако скопившийся в реке мусор образовал затор, который давит на мост. Как сообщила глава администрации Суздаля Алиса Бирюкова в соцсетях, на месте работают коммунальные службы – сотрудники МБУ “Благоустройство” и “Водозаборных