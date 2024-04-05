Сыр «Кнолле ди салато», который производят в семейной сыроварне «Уездный дар», стал обладателем кубка «Лучший сыр России» и Гран-при конкурса Cheese Expo, который стартовал в рамках

Сыр «Кнолле ди салато», который производят в семейной сыроварне «Уездный дар», стал обладателем кубка «Лучший сыр России» и Гран-при конкурса Cheese Expo, который стартовал в рамках международной выставки «Food Expo-2024», сообщили в правительстве области. Вот как описывают продукт в группе сыроварни Вконтакте. Из поста в группе сыроварни Мягкие сырные шарики Белпер Кнолле в обсыпке: куркума, паприка, черный