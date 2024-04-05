В апреле жителям Владимира следует приготовиться к временной остановке подачи газа.

В апреле жителям Владимира следует приготовиться к временной остановке подачи газа. Голубое топливо отключат из-за работ на надземном газопроводе низкого давления. Об этом рассказала горадминистрации.Так, 9 апреля с 9.00 до 16.00 газа не будет в ряде домов на улице МОПРа. 10 апреля газ отключат на улицах Глинки и Ново-Ямской, а 11 апреля – на проспекте Ленина.«Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» приносит жителям города извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.