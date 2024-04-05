Жителей Владимирской области приглашают принять участие во Всероссийской акции «Семь добрых слов», которая проводится в Год семьи.

Жителей Владимирской области приглашают принять участие во Всероссийской акции «Семь добрых слов», которая проводится в Год семьи. Об этом 5 апреля рассказала регионального правительства.Земляков просят написать семь слов, с которыми ассоциируется семья, и прислать их на ресурс проекта «Многодетная Россия». Заявки принимаются до 30 мая 2024 года.Отмечается, что лучшие варианты будут размещены в «Облаке добра». Кроме того, их зачитают российские киноактёры.