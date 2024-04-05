В Гороховецком районе председатель колхоза предстанет перед судом за кражу техники В отношении...

В Гороховецком районе председатель колхоза предстанет перед судом за кражу техникиВ отношении жителя Гороховецкого района завершено расследование уголовного дела.Дело обстояло следующим образом, в январе 2021 года между главой фермерского хозяйства и председателем сельскохозяйственного кооператива был заключен договор ответственного хранения."Согласно договору председатель колхоза принял обязательства по сохранности и полному возврату вверенного ему имущества. Однако в июне 2022 года, когда фермер решил забрать имущество, он не обнаружил принадлежащий ему фронтальный погрузчик, стоимостью более 130 тысяч рублей, о чем сообщил в полицию", - рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В ходе расследования уголовного дела было установлено, что фигурант продал вверенное ему имущество, а деньги потратил по своему усмотрению.Полицейским удалось установить покупателя украденной техники и вернуть её законному владельцу.В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений