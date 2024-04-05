Речь о физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер». Из-за осложнения паводковой ситуации там приостановили работу бассейна, сообщили в официальной группе спортивного учреждения.

Речь о физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер». Из-за осложнения паводковой ситуации там приостановили работу бассейна, сообщили в официальной группе спортивного учреждения. Уточняется, что это было экстренное решение. Бассейн закрыт на неопределенный срок, но, судя по причине, он откроется, как только закончится половодье. Из поста в группе в ВК “МБУ ФОК ЛИДЕР” Мы приносим извинения за возможные неудобства