В Кольчугино будет проведен ремонт зданий двух детских садов Как сообщают в пресс-службе областной...

В Кольчугино будет проведен ремонт зданий двух детских садовКак сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, в Детском саду №14 «Цветик-семицветик» в подсобном помещении группы № 4 нарушено штукатурное покрытие стен и потолка, в спальнях групп № 6 и № 8 имеются многочисленные следы протечек, плиточное покрытие полов моечной группы № 6 имеет сколы, шиферное и штукатурные покрытия здания детского сада находятся в изношенном состоянии.В Детском саду №7 в помещении для мытья посуды ясельной группы необходимо сделать ремонт потолка, в средней группе имеется трещина в стене в помещении для мойки детской посуды, в гигиенической комнате требуется восстановить целостность штукатурного и плиточного покрытия стен, а в гигиенической комнате подготовительной группы – ликвидировать трещины в стене и восстановить плиточное покрытие."Несмотря на внесенные прокурором руководителям детских дошкольных учреждений представления, реальные меры по устранению нарушений в целях обеспечения безопасных условий получения дошкольного образования не приняты. В связи с этим, межрайонным прокурором в суд направлены соответствующие исковые заявления, которые удовлетворены", - пояснили в надзорном ведомстве.Несмотря на то, что судебные акты не вступили в законную силу, управлением образования администрации Кольчугинского района уже выделена первая часть финансирования на проведение ремонта на сумму свыше 500 тысяч рублей.Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото: пресс-служба областной прокуратуры