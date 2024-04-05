В Коврове спасатели извлекли тело мужчины из теплотрассы 3 апреля 2024 года дежурной смене...

В Коврове спасатели извлекли тело мужчины из теплотрассы3 апреля 2024 года дежурной смене поисково-спасательного отряда города Коврова пришлось извлекать тело мужчины из теплотрассы.По словам спасателей, тело пролежало там длительное время, произошло серьёзное разложение тела.Использовав средства индивидуальной защиты и альпинистское снаряжение, сотрудники поисково-спасательного отряда выполнили поставленную задачу.Ранее мы рассказывали, в Собинском районе местная жительница попыталась перейти вброд разлившуюся реку.Фото: freepik.com