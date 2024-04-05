В Коврове спасатели извлекли тело мужчины из теплотрассы
3 апреля 2024 года дежурной смене...
В Коврове спасатели извлекли тело мужчины из теплотрассы
3 апреля 2024 года дежурной смене поисково-спасательного отряда города Коврова пришлось извлекать тело мужчины из теплотрассы.
По словам спасателей, тело пролежало там длительное время, произошло серьёзное разложение тела.
Использовав средства индивидуальной защиты и альпинистское снаряжение, сотрудники поисково-спасательного отряда выполнили поставленную задачу.
Ранее мы рассказывали, в Собинском районе местная жительница попыталась перейти вброд разлившуюся реку.
Фото: freepik.com