В Мраморном зале дворца ДТЮ во Владимире прошел кадетский бал Как традиции русского офицерства...

В Мраморном зале дворца ДТЮ во Владимире прошел кадетский балКак традиции русского офицерства возрождают ученики 21 школы, увидела Полина Лаптева.В ритме полонеза...Изящный и плавный шаг. Пышный бал открывают ученики выпускного класса кадетской школы №21, перенося всех участников и зрителей в эпоху благородных кавалеров и грациозных дам. В ожидании своего выступления и ученики среднего звена. Готовятся показать высший класс.Антон Фадеев, ученик школы №21 г.. Владимира:- Ну, вроде нравится.- В чем сложности?- Учить сам танец.Нелли Трофимова, ученица школы №21 г. Владимира:- Уроки хореографии проходили очень серьезно. Мы очень хорошо готовились, думаю, что все пройдет хорошо. Наряды покупал каждый сам для себя, чтобы создать свою изюминку.Кадетские балы впервые появились в 18 веке. Уже второй год подряд традиции русского офицерства продолжает кадетская школа №21 Владимира.Грандиозный бал собрал в Мраморном зале Дворца детского юношеского творчества учеников всех классов. Подготовка к балу шла более 2 месяцев. Было непросто, но ребята работали на результат.Федор Графов, ученик школы №21:- Самый интересный - это кадриль, потому что он очень простой и интенсивный. Все действия, которые ты выполняешь, происходят очень быстро.Поддержать ребят собрались учителя и родители. Каждое движение под чутким контролем наставника - педагога- хореографа.Дарья Кутырева, учитель физической культуры, педагог - хореограф школы №21:- Это очень тяжело морально и физически, как нам, так и детям. Организовать такое большое количество народу. Но, я думаю, мы все справились. Все можно, все возможно совмещать с учебой, с дополнительными занятиями к подготовке бала.А это уже испанский вальс и падеграс. Мягкость движений, умеренный темп. А сейчас плавно скользят конькобежцы...Григорий Казаков, директор школы №21 г. Владимира:- Мы стараемся всецело развивать. Это и образовательная составляющая и воспитательная. Квинтэссенция всего - это кадетский бал. Масштабный, огромный. Мы сами в волнении, в восхищении от наших ребят. Это другая эпоха, другие настроения, другие интересы. И это нужно изучать, но не просто на уроках, но и в процессе хореографии.По традиции в конце бала выбирают лучших - короля и королеву. Они откроют кадетские торжества в следующем году.Полина Лаптева, Александр Чунаев "Вести-Владимир".