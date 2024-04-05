В Петушинском районе открылась первая в районе зоогостиница Муха и Маха Территория заботы и рай...

В Петушинском районе открылась первая в районе зоогостиница "Муха и Маха"Территория заботы и рай для животных. Так про это место говорят хозяева первых постояльцев зоогостиницы "Муха и Маха".7 вольеров для собак, 9 - для кошек. Удобное расположение позволяет встречать гостей из областной столицы, Киржача и Москвы. Владимирцы открытия этой зоогостиницы ждали с нетерпением.Анастасия Бабичева, посетитель:- У меня живут дома три кошки и одна собака. И, конечно, когда мы едем в путешествие, не всегда можно положиться на родственников, на друзей. Теперь мы знаем, куда можно оставить своих питомцев, в надежные руки.Без внимания любимцы не останутся, и скучать им не придется. В штате зоогостиницы работают опытные зооняни, которые сделают все, чтобы питомцу было комфортно.Администратор на связи с ветеринаром и мастером груминга. В просторной помывочной кабине собак готовят к выставкам - выходам в свет.Место в гостинице найдется и большим, и самым маленьким зверям.Людмила Мухина, администратор зоогостиницы "Муха и Маха":- Мы можем принимать любых грызунов, с вашими клетками. Можем принимать даже больших собак. У нас будут вольеры и на улице. Можем принять даже алабая 90 килограммового. Чтобы попасть вашему питомцу к нам в гостиницу, обязательно нужен ветеринарный паспорт.В честь открытия для посетителей провели розыгрыш призов, главный из которых - выходные в "Мухе и Махе", бесплатное проживание в формате "все включено".