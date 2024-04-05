В Петушинском районе очевидцам удалось запечатлеть на камеру смартфона токующего глухаря.

В Петушинском районе очевидцам удалось запечатлеть на камеру смартфона токующего глухаря. Видеоролик с силуэтом птицы и характерными звуками опубликовала пресс-служба Госохотинспекции Владимирской области.«Токование глухаря – особая форма поведения, способствующая привлечению самки. В это время самцы поют, демонстрируют своё яркое оперение, устраивают бои между собой», - прокомментировали видеозапись специалисты Госохотинспекции.В ведомстве отмечают, что токующую птицу засняли во время проведения мероприятий по учёту боровой дичи.