Некоммерческие организации, профильный координационный совет Общественной палаты России и ИД «Аргументы и факты» собираются создать Национальный индекс гостеприимства.

Некоммерческие организации, профильный координационный совет Общественной палаты России и ИД «Аргументы и факты» собираются создать Национальный индекс гостеприимства.Целью является повышение качества и безопасности туризма, создание условий для улучшения репутации регионов и муниципальных образований у российских туристов. Защита прав туристов является приоритетным направлением для всех организаторов Индекса. При этом индексироваться будут как средства размещения, в том числе отели, кемпинги, хостелы, так и российские регионы, где они размещены.На начальном этапе проект будет развиваться по двум главным направлениям. Так, для отелей планируется подготовить специальный портал, на котором они смогут выложить анкету с информацией о себе. В анкете будут указаны соотношение цена/качество, доступность для маломобильных групп населения, безопасность, экологичность, качество услуг, заявленных при продаже.Регион также оценят по участию в программах организации отдыха участников СВО и членов их семей.Второе направление — оценка работы российских отелей самими туристами по системе «тайного гостя». Первыми тайными гостями отелей в разных регионах страны станут журналисты и читатели АиФ.Для чего это нужно?Участвующие в проекте туристы смогут лично повлиять на улучшение сервиса в отелях и других местах размещения с помощью заполнения специальной электронной анкеты по каждому отелю, где они проживали во время путешествия или деловой поездки.И, что не менее важно, — это возможность изучить информацию с помощью портала Индекса, отзывы читателей АиФ, чтобы принять решение о поездке в тот или иной регион и выборе гостиницы.Для отелей и других объектов размещения туристов участие в проекте станет возможностью получить дополнительное продвижение и конкурентное преимущество в информационных кампаниях с помощью достижения высоких позиций в Индексе. Регистрация отеля на портале Индекса, загрузка необходимых документов и подтверждений, высокие оценки туристов повышают рейтинг не только отеля, но и региона в целом.Для администраций регионов и МО поддержка проекта — это возможность за счёт высоких позиций в Индексе привлечения дополнительного турпотока, который обеспечивает развитие малого и среднего бизнеса, работающего в сфере туризма и смежных отраслях.На настоящий момент в нашей стране не существует единого интернет-сервиса, дающего возможность в комплексе решить перечисленные выше задачи. Большинство систем бронирования и отзывов по отелям и туристическим достопримечательностям базируются за границей, часть из них для россиян просто недоступна, а самое важное — это то, что отзывы, оставленные на форумах этих систем бронирования, анонимные и зачастую написаны случайными людьми. Национальный индекс гостеприимства исправит эту ситуацию.Проект планируется запустить в начале лета 2024 года. Сейчас идет доработка портала, создание необходимых положений и инструкций.Мнения экспертовПредседатель Всероссийского объединения туристов, руководитель рабочей группы по защите прав туристов Общественного совета Роспотребнадзора Дмитрий Давыденко:«Президент и Правительство РФ вкладывают значительные усилия в развитие внутреннего туризма в нашей стране. Буквально недавно прошло совещание под руководством Владимира Путина по масштабному проекту "Пять морей и озеро Байкал", где было принято решение о создании больших туристических кластеров для развития семейного туризма. Внутренний турпоток в России в 2023 году составил 78 млн человек, а к 2030 году он должен возрасти почти вдвое — до 140 млн туристов. Это значит, что и сама туристская инфраструктура должна не только вырасти, но и обеспечить для путешественников и отдыхающих комфортный уровень сервиса и максимальную безопасность. Национальный индекс гостеприимства нужен как раз для этого. С одной стороны, отели заявляют и подтверждают качество своих услуг, с другой стороны — сами туристы эти услуги оценивают. Таким образом создается Индекс отелей, а также регионов, с помощью которого путешественник сможет выбрать то, что ему нужно».Генеральный директор АО «АиФ» Руслан Новиков:«АиФ много внимания уделяет сфере туризма. На сегодняшний день у нас действуют два больших и интересных проекта: "Пора ехать!" и "Отдыхаем здесь". Оба проекта — информационные. В первом случае — это карта страны с краткой справкой по каждому региону о туристических достопримечательностях, а также с более подробной информацией о разных локациях и даже гастрономических особенностях региона. Второй проект — это витрина лонгридов о разных регионах с видео, инфографиками, интересными рассказами о туристских объектах, красивыми фотографиями природных и исторических памятников. Оба проекта весьма популярны. Есть постоянная рубрика "Туризм" на федеральном сайте. Кроме того, со Всероссийским обществом охраны природы мы третий год подряд реализуем проект "Уникальные водоемы России", который также имеет непосредственное отношение к туризму. В общем, нам близка эта тема. У нас самая обширная редакционная сеть в стране. Более 40 млн человек читают наш сайт, и более 22 млн человек читают газету. Поэтому мы с радостью поддержали инициативу Всероссийского объединения туристов по созданию Индекса гостеприимства. С нашей точки зрения — это очень важный интерактивный проект для развития туризма в нашей стране».Член Общественной палаты России, Председатель Координационного совета по развитию индустрии гостеприимства и отдыха Андрей Максимов:«Граждане России все более активно путешествуют по стране, вызывая бурный рост индустрии гостеприимства. Это все более приковывает внимание как к туристическим "магнитам" той или иной территории, так и к качеству сервиса в гостиницах, ресторанах или на объектах посещения. Запускаемый национальный индекс призван помочь потребителям оценить качество туристических сервисов и инфраструктуры каждого региона и муниципалитета России».Президент Фонда «Лидер» Дмитрий Петров считает, что активная включенность в успешную реализацию данного проекта всех заинтересованных участников позволит определить необходимые условия для формирования культуры туризма в нашей стране. Информированность и осведомленность туриста, безусловно, скажется на повышении качества услуг в туриндустрии, а Индекс гостеприимства повысит привлекательность внутреннего туризма.