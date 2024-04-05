Причем животное – не бездомное. Пострадавший ребенок пришел в гости к своему другу, там и произошел этот ужасный случай. Журналист «Юрьев-Польских известий» Сергей Трубкин пообщался с

Причем животное – не бездомное. Пострадавший ребенок пришел в гости к своему другу, там и произошел этот ужасный случай. Журналист «Юрьев-Польских известий» Сергей Трубкин пообщался с мамой мальчика и выяснил подробности. Инцидент случился 29 марта. 10-летний мальчик отправился в гости к своему 12-летнему другу, к слову, его родители находились дома. Ребята игрались, как вдруг собака