9 апреля в туристической столице 33-го региона области стартует Кубок мира – Кубок Губернатора Владимирской области по бильярдному спорту «Классик».

9 апреля в туристической столице 33-го региона области стартует Кубок мира – Кубок Губернатора Владимирской области по бильярдному спорту «Классик». Об этом сообщила регионального Минспорта.Турнир откроется на площадке «Суздаль-Арена». Участие в мероприятии примут более 100 лучших бильярдистов из России, Беларуси и других стран ближнего зарубежья.«Кубок назван в честь единственного в нашей стране фильма, снятого о бильярде и снятого именно в Суздале, – фильму «Классик», - отмечается в сообщении пресс-служба Минспорта Владимирской области.