В Суздале уровень воды в Каменке внезапно поднялся почти на полтора метра. В Суздале из-за резкого...

В Суздале уровень воды в Каменке внезапно поднялся почти на полтора метра.В Суздале из-за резкого половодья в свободное плавание пустились сразу два пешеходных моста.Обошлось без пострадавших - всё случилось ночью. Наша съемочная группа побывала на местах происшествия.Вот такую эпичную картину сняли жители Суздаля. Уровень воды в Каменке внезапно поднялся почти на полтора метра.Усугубил ситуацию и штормовой ветер - он достигал 20 метров в секунду.Анастасия Сахарова:- Вот здесь, на пересечении улиц Набережной и Шмидта мост смыло. Поэтому жители и гости Суздаля вынуждены делать большой крюк, чтобы перейти на другую сторону.Натиска воды не выдержал и еще один пешеходный мост. Он соединял Спасо-Евфимиев монастырь и Покровскую улицу.Сейчас задача властей: не допустить разрушения третьего моста - на Пушкарской. Он должен выстоять, но все-таки жителей просят пока обходить его стороной.Чтобы понизить уровень воды в реке, в мэрии приняли решение полностью открыть задвижку шлюза плотины номер два на Набережной Шевченко.Алиса Бирюкова, глава администрации г.Суздаля:- К сожалению, природа, мы с этим ничего не можем сделать. Большая задача - убрать мусор, который есть на Пушкарской, чтобы не было затора. Потому что там из-за половодья снесло и частные причалы, их прибило к этому мосту, - от Кремля к музею деревянного зодчества. И сейчас все городские службы заняты разбором этого затора.Три года назад - тоже во время паводка - в Суздале оказались разрушены четыре деревянных перехода через реку. Часть из них реконструировали и укрепили.В этот раз мосты обещают заново "навести" после окончания половодья. А пока всем придется чуть больше гулять пешком и наслаждаться красочными картинами весеннего разлива.Анастасия Сахарова. Андрей Беляков. “Вести-Владимир”.