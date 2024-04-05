ВестиВместе: Мария Платанюк представляет традиционный сетевой обзор Все дороги ведут в сеть. В...

"ВестиВместе": Мария Платанюк представляет традиционный сетевой обзорВсе дороги ведут в сеть. В эфире традиционный сетевой обзор. Слово Марии Платанюк. Она изучила паблики региона.Сила единения, дорожный вопрос, солоухинский пленер и весна идёт!Сетевое за неделю - в одном обзоре - прямо сейчас...Ваших фото и видео мы по традиции ждем в нашей редакции.Подписывайтесь на ГТРК "Владимир" Вконтакте, следите за нами и в телеграм.Наш девиз неизменен. “ВестиВместе”. До встречи на телеканале “Россия”!