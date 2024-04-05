В мэрии подвели итоги торгов по выбору подрядной организации, которая разработает проект по озеленению города. Победителем конкурса стала компания ОО «Парковая реставрация. Владимир».

В мэрии подвели итоги торгов по выбору подрядной организации, которая разработает проект по озеленению города. Победителем конкурса стала компания ОО «Парковая реставрация. Владимир». Стоимость контракта – 3,5 миллиона рублей. Как сообщил мэр Дмитрий Наумов в своем телеграм-канале, контракт планируется подписать 18 апреля. Дальше в течение 90 дней подрядчик должен будет провести инвентаризацию зеленых насаждений и