Владимирская область получила 2 830 доз паротитно-коревой вакцины и 890 доз препарата от кори.

Владимирская область получила 2 830 доз паротитно-коревой вакцины и 890 доз препарата от кори. Об этом рассказала регионального Минздрава.Вакцины предназначены для детей и приобретены на федеральные средства. «Перед обращением в лечебное учреждение необходимо уточнить, доставлена ли в медорганизацию вакцина со склада», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.Кроме того, в текущем месяце в регион должны поступить препараты против менингококковой инфекции и ВПЧ, закупленные на средства областной казны.