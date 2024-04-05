Владимирская область вновь стала площадкой Всероссийского инклюзивного фестиваля Люди как...

Владимирская область вновь стала площадкой Всероссийского инклюзивного фестиваля "Люди как люди".Торжественное мероприятие прошло сегодня в областном колледже культуры и искусств.Проект "Люди как люди" нацелен на поддержку и интеграцию в общество детей и взрослых с аутизмом. Но участвуют в нем семьи, воспитывающие детей с различными нарушениями развития.Такие встречи для них - уже возможность встретить понимание, найти помощь, поддержку, получить консультацию специалиста.Ключевыми мероприятиями фестиваля стали акция "Доброта без границ" - семьи создавали совместные творческие работы для участников СВО, и фотопроект "Особенное счастье". Его героями стали 15 семей, в которых растут и развиваются особенные дети.Самым активным участникам вручили подарки и памятные дипломы.Наталья Войтенко, участница фестиваля:- У меня дети учатся во второй школе-интернате с особенностями развития, нас пригласили - несколько семей - из этой школы, поэтому мы участвовали в фотопроекте “Все вместе, всей семьёй”. Очень понравилось. Оригинальные фотографии, шикарно всё, всё красиво! Самое главное, вытянуть нашего папу, он у нас не любит такие мероприятия, но вот на это пошел.