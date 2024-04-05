Владимирские ориентировщики завоевали 10 медалей на всероссийских соревнованиях.
Турнир принимал...
Владимирские ориентировщики завоевали 10 медалей на всероссийских соревнованиях.
Турнир принимал Ставропольский край.
В состязаниях участвовали почти три тысяч спортсменов из шестидесяти четырех регионов России и Республики Беларусь.
В "кроссе-многодневном" владимирские чемпионы взяли четыре медали: золотая - у Анастасии Рудной, серебряные - у Павла Брызгалова и Михаила Горина, бронзовая - у Марии Костиковой.
В дисциплине "кросс-классика" первое место вновь у Анастасии Рудной, а бронзовые награды получили Виктория Калмыкова, Антонина Болячина, Олеся Гладилкина, Павел Брызгалов и Михаил Горин.