Владимирские ориентировщики завоевали 10 медалей на всероссийских соревнованиях. Турнир принимал...

Владимирские ориентировщики завоевали 10 медалей на всероссийских соревнованиях.Турнир принимал Ставропольский край.В состязаниях участвовали почти три тысяч спортсменов из шестидесяти четырех регионов России и Республики Беларусь.В "кроссе-многодневном" владимирские чемпионы взяли четыре медали: золотая - у Анастасии Рудной, серебряные - у Павла Брызгалова и Михаила Горина, бронзовая - у Марии Костиковой.В дисциплине "кросс-классика" первое место вновь у Анастасии Рудной, а бронзовые награды получили Виктория Калмыкова, Антонина Болячина, Олеся Гладилкина, Павел Брызгалов и Михаил Горин.