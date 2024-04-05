Во Владимире на улице Мира журчат ручьи ливневой канализации. О разливе Лыбеди в областном центре...

Во Владимире на улице Мира журчат ручьи ливневой канализации.О разливе Лыбеди в областном центре мечтают экоактивисты, но река понемногу превращается в болото, вбирая в себя стоки ливневой канализации. Кто виноват и что делать, выясняла Мария Городская.На улице Мира журчат ручьи... ливневой канализации.Сброс стоков в реку Лыбедь - дело обычное, рассказывает Полина Артюх. Вокруг - ни одного знака, что это водоохранная зона.Полина Артюх, экоактивист:- Вот перед нами исток Лыбеди и там горы мусора. Если мы пройдём чуть дальше, то увидим несанкционированные стоки с мостов, с парковок, прямо с проезжей части улицы Мира. Все эти нарушения были нами сфотографированы, описаны, координаты отмечены.Прошлогодние обращения в региональное Министерство природопользования успехом не увенчались. Средства на установку знаков не заложили, сточные трубы под снегом не нашли.Министерство природопользования и экологии Владимирской области:... в водоохранной зоне реки Лыбедь отходов производства и потребления.... из-за наличия устойчивого снежного покрова подтвердить данный факт не удалось.... о предполагаемом сбросе ливневых сточных вод с территории парковки многоквартирного дома сообщается... переливной лоток от парковки из-за снежного покрова не выявлен.Приток реки Лыбедь превратился в два болота. При строительстве соседнего жилого комплекса здесь соорудили бетонную дамбу для тяжелой техники. Землю и строительный мусор сваливали в Воронов овраг.Полина Артюх, экоактивист:- Та часть, которая ближе к улице Мира, она стоит в воде практически до конца лета. Это очень печально, там ужасный запах. И местность прямо погибает, вся экосистема здесь."Вести-Владимир" сделали запрос в региональное Министерство природопользования. Про бетонную дамбу там не в курсе. Из официального ответа следует, что контроль за нарушениями - прерогатива Росприроднадзора. И неважно, что река - объект регионального значения.Дмитрий Жилин, независимый эксперт:- Стоки в реку несут с собой ряд загрязняющих веществ. Из них нормируются взвешенные вещества и нефепродукты, если речь идёт об автомобильной дороге.Из четырёх с половиной километров реки Лыбедь, два с половиной - в коллекторе. Из этого вытекает, что нужно заботиться об оставшихся двух. Но денег на это снова нет.Министерство природопользования и экологии Владимирской области:- В первом полугодии 2024 года выделение федеральных средств на закрепление на местности специальными... знаками границ водоохранной реки Лыбедь не запланировано.Экоактивисты сдаваться не планируют. Борьба за существование Лыбеди для них только начинается.Мария Городская, Андрей Беляков. "Вести-Владимир".