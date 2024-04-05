Во Владимире продолжается месячник пожарной безопасности. Управление гражданской защиты напоминает...

Во Владимире продолжается месячник пожарной безопасности.Управление гражданской защиты напоминает жителям о правилах применения первичных средств пожаротушения.К ним относятся все виды переносных и передвижных огнетушителей, оборудование пожарных кранов, ящики с порошковыми составами, а также огнестойкие ткани.Все они должны размещаться в легкодоступных местах и не создавать препятствий при эвакуации персонала из помещений.При возникновении пожара необходимо немедленно вызвать спасателей и, если это возможно, до их прибытия самостоятельно приступить к тушению.Напомним, единый номер вызова экстренных оперативных служб - "112".