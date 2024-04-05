Во Владимире проходит санитарная очистка города. Во Владимире продолжается весенний месячник по...

Во Владимире проходит санитарная очистка города.Во Владимире продолжается весенний месячник по благоустройству и санитарной очистке города - сообщает администрация областного центра.Специалисты убирают мусор с муниципальных газонов, удаляют грязь и остатки песко-соляной смеси вдоль бордюров, чистят остановки общественного транспорта.Организована и мойка дорог. В том числе, с помощью новой техники.Кроме того, рабочие ремонтируют ограждения безопасности, дорожные знаки и локальные повреждения на трассах.Завершить "генеральную уборку" планируют 30 апреля.