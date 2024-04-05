Заведующего отделения “Красного креста” подозревают в получении взятки. Медработника и двоих сотрудников ритуального агентства задержали правоохранители. По информации от

Заведующего отделения “Красного креста” подозревают в получении взятки. Медработника и двоих сотрудников ритуального агентства задержали правоохранители. По информации от регионального МВД и Следкома, впервые на подозреваемых обратили внимание еще в прошлом году. По версии следствия, ритуальщики почти год передавали крупные суммы денег представителю медицинского учреждения, чтобы тот побыстрее оформлял свидетельства о смерти. Евгения Горина, старший