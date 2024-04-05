Во время оформления протокола водитель напал на полицейских.

Житель региональной столицы не имел прав на управление машиной, но всё равно сел за руль. Когда автомобиль был задержан, а протокол составлен, мужчина напал.Как сообщает пресс-служба Октябрьского суда, он несколько раз толкнул служащих и одного ударил ногой. Согласно свидетелям, фигурант также сопровождал действия обсценной лексикой.В ходе заседания обвиняемый полностью признал вину. Исходя из смягчающих обстоятельств, таких как наличие малолетнего ребёнка, суд назначил в качестве наказания штраф в размере 100 тысяч рублей.