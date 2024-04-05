Во Владимире задержаны трое местных жителей, подозреваемых в коррупционных...

Во Владимире задержаны трое местных жителей, подозреваемых в коррупционных преступленияхСотрудниками УМВД России по Владимирской области по подозрению в совершении коррупционных преступлений задержаны трое местных жителей.В поле зрения оперативных сотрудников фигуранты попали в 2023 году.Установлено, что один из подозреваемых, 48-летний работник медицинского учреждения города Владимира, наделённый соответствующими служебными полномочиями, за денежное вознаграждение оформлял в приоритетном порядке документы на умерших граждан.«Заказы» он получал от 51-летнего директора одного из местных ритуальных агентств, передававшего деньги через своего 39-летнего сотрудника, выполнявшего роль посредника.Фигуранты были задержаны в момент передачи очередного незаконного вознаграждения. Сумма взяток составила более 250 000 рублей.СУ СК РФ по Владимирской области в отношении подозреваемых в зависимости от роли каждого возбуждены уголовные дела.Расследование уголовных дел продолжается при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК УМВД России по Владимирской области.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области