Во Владимирской области на трассе А-108 произошла смертельная авария
3 апреля 2024 года около...
Во Владимирской области на трассе А-108 произошла смертельная авария
3 апреля 2024 года около 15:00 на трассе А-108 произошла смертельная авария. Трагедия произошла в районе населенных пунктов Аленино и Филипповское Киржачского района.
Водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой "Даф". Об этом сообщается в группе сообщества "Подслушано Автомобилистов | Владимир".
Оба водителя погибли на месте.
Проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Фото: Дорожные новости Киржача