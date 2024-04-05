Во Владимирской области на трассе А-108 произошла смертельная авария 3 апреля 2024 года около...

Во Владимирской области на трассе А-108 произошла смертельная авария3 апреля 2024 года около 15:00 на трассе А-108 произошла смертельная авария. Трагедия произошла в районе населенных пунктов Аленино и Филипповское Киржачского района.Водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой "Даф". Об этом сообщается в группе сообщества "Подслушано Автомобилистов | Владимир".Оба водителя погибли на месте.Проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.Фото: Дорожные новости Киржача