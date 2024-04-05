Во Владимирской области по вине черных лесорубов колхоз Рассвет может заплатить крупный...

Во Владимирской области по вине "черных лесорубов" колхоз "Рассвет" может заплатить крупный штрафВ декабре 2023 года в ходе прокурорской проверки в региональном Министерстве лесного хозяйства были выявлены нарушения лесного законодательства.По словам пресс-службы областной прокуратуры, в июле 2022 года должностными лицами «Ковровское лесничество» установлено, что неизвестными произведена незаконная рубка 13 деревьев сосны, находящимся в аренде колхоза «Рассвет» на территории участкового лесничества «Ивановское-1». Ущерб превысил 800 тысяч рублей.По указанному факту возбуждено уголовное дело."Из условий договора аренды лесного участка следует, что в обязанности колхоза «Рассвет» входит регулярный мониторинг переданных в аренду земель лесного фонда в целях своевременного обнаружения самовольных рубок лесных насаждений", - пояснили в надзорном ведомстве.Однако принятые на себя обязанности лесопользователем не исполнялись.Владимирской природоохранной прокуратурой в Ковровский городской суд направлено исковое заявление к колхозу «Рассвет» о взыскании ущерба, причиненный незаконной рубкой лесных насаждений в указанном выше размере.Требования прокурора судом удовлетворены. Исполнение решения находится на контроле природоохранного прокурора.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений