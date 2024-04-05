Во Владимирской области подтоплены более трехсот приусадебных участков, восемь дорог и четыре...

Во Владимирской области подтоплены более трехсот приусадебных участков, восемь дорог и четыре мостаВо Владимирской области по указу Губернатора с сегодняшнего дня введен режим повышенной готовности в связи с половодьем. В регионе подтоплены более трехсот приусадебных участков, восемь дорог и четыре моста. Ситуацию обсудили на внеплановом заседании областной Комиссии по ЧС.По данным владимирского гидрометцентра, уровень воды уже начал снижаться. То есть пик половодья, по крайней мере на малых реках, - пройден.Тем не менее, с жителями проводится постоянная работа. Предложением властей эвакуироваться в места посуше пока никто не воспользовался. Люди либо заблаговременно уехали к родным, либо пережидают разлив у соседей, до которых большая вода не добралась.В МЧС опасаются, что на выходные в деревни потянутся дачники, и просят людей воздержаться от поездок в населенные пункты, где сохраняется угроза подтопления.Алексей Купин, начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области:- Гидрологическая обстановка на территории области в этом году, конечно, развивается нестандартно. Ввиду повышенных температур все процессы идут быстрее, поэтому быстрее произошло подтопление. Мы провели дополнительное оповещение населения, в том числе, - через смс-информирование, которое рекомендует гражданам все-таки не посещать подтопленные территории, сельские территории, территории садовых обществ, населенных пунктов, чтобы не подвергать дополнительной опасности себя и членов своих семей, в том числе, - на автотранспорте.